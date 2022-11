Mövenpick cède Marché International au français Lagardère

Zurich (awp) - Mövenpick cède son activité de restauration Marché International au français Lagardère Travel Retail, qui gère des boutiques et cafés dans les aéroports et gares. La transaction devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2023.

Cette cession conclut une évolution déjà entamée il y a quelques années par le prestataire zougois, qui se recentre sur son coeur de métier, la gastronomie et le vin en Europe centrale, selon le communiqué paru mercredi. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.

Lagardère Travel Retail reprendra le réseau de 150 restaurants dans six pays: l'Allemagne, l'Autriche, la Croatie, la Slovénie, la République tchèque et Singapour. Les contrats de travail des 1700 employés "resteront inchangés".

Dans un communiqué distinct, la branche du groupe de médias Lagardère, connue notamment pour son enseigne Relay, souligne que Marché est "une marque établie et largement reconnue au niveau mondial". Le "portefeuille diversifié de marques et de concepts" de Marché est "une opportunité de renforcer considérablement son réseau européen, en particulier en Allemagne", mais aussi de diversifier ses activités à Singapour et d'étendre sa présence géographique à la Slovénie.

