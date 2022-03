Travel Retail Voices : une perspective globale sur l'industrie et les tendances du Travel Retail

Retour Paris, le 28 mars 2022

Lagardère Travel Retail publie aujourd'hui son premier rapport "Travel Retail Voices", qui s'appuie sur plus de 25 entretiens avec des aéroports et des marques dans le monde. Dans le sillage de la crise Covid-19, ce rapport incarne les perspectives des acteurs de l'industrie sur un large ensemble de sujets, et offre un panorama inédit du secteur à travers tous les segments d'activités et toutes les régions. Ces perspectives de fond sont complétées par les résultats d'une étude menée en ligne auprès de 200 aéroports et marques, dans 27 pays.

Alors que le secteur du Travel Retail amorce sa phase de reprise, Lagardère Travel Retail s'est appuyé sur ses partenariats avec les aéroports et les marques au niveau mondial, et à travers trois segments d'activité, pour interroger 25 partenaires sur leurs stratégies et leur vision. Cette série d'entretiens approfondis en face à face révèle la façon dont les aéroports et les marques prévoient de répondre à l'évolution des tendances et des profils des consommateurs, à la digitalisation ou à l'importance d'adopter des pratiques plus durables d'un point de vue environnemental et sociétal. Le rapport s'intéresse également à ce que pensent ces partenaires de l'évolution des relations et des modèles commerciaux, et de l'innovation dans le Travel Retail.

Ce rapport, le premier de la série Travel Retail Voices, a été nommé "Shaping a stronger future together" pour reconnaître que la collaboration au sein de l'écosystème Travel Retail est essentielle, comme le souligne le rapport.

En plus des points de vue partagés par ces partenaires, le rapport révèle les principales conclusions d'une enquête en ligne menée auprès de près de 200 aéroports et marques dans 27 pays, couvrant les mêmes sujets que les entretiens qualitatifs. Les résultats révèlent que l'ensemble du secteur est confiant dans le rebond du Travel Retail. Une majorité (53%) des personnes interrogées déclarent que le canal ne sera que " Légèrement challengé " dans un environnement post-Covid et les aéroports et les marques s'attendent à ce que les voyages internationaux renouent avec leur niveau de 2019 d'ici 2024.

Commentant la publication du rapport, Dag Rasmussen, Président-Directeur Général de Lagardère Travel Retail, a déclaré : " Si la crise nous a appris une chose, c'est que des partenariats solides sont essentiels à la réussite de tous. La reconstruction sera un effort collectif et nous devons apprendre de nos partenaires, nous inspirer d'eux pour créer l'avenir plus résilient et plus durable de notre écosystème. Nous espérons que ce rapport pourra contribuer à créer une conversation sur la façon dont nous façonnons le Travel Retail de demain, et nous sommes impatients d'y participer."

Séverine Lanthier, Chief Strategy, Development and External Communications Officer, et COO Asia, a ajouté : " En tant que seul acteur couvrant tous les segments d'activités du Travel Retail et avec un portefeuille d'opérations couvrant 42 pays dans toutes les régions, nous sommes dans une position unique pour recueillir les idées de nos partenaires et les partager avec l'ensemble de l'industrie. Nous sommes très privilégiés et inspirés d'avoir eu accès à tous ces points de vue. Alors que nous sortons de la crise, nous espérons que le rapport Travel Retail Voices pourra contribuer à éclairer les stratégies de reprise de nos partenaires et de nos pairs. Nous travaillons déjà à transformer ces voix et inspirations en innovations exploitables !"

Travel Retail Voices est un travail de recherche B2B sur les tendances mondiales du Travel Retail, développé par Lagardère Travel Retail. Il donne un aperçu des attitudes et des comportements des aéroports et des marques vis-à-vis de l'état actuel et des perspectives d'avenir du secteur du Travel Retail dans le monde.

Ce rapport, intitulé "Shaping a stronger future together", est le premier de la série Travel Retail Voices. Les informations sont basées sur des entretiens en face à face avec 18 aéroports et 7 marques dans le monde, ainsi que sur les résultats d'une étude menée en ligne auprès de 62 aéroports et 133 marques dans 27 pays. Les entretiens et l'étude en ligne ont été menés entre novembre et décembre 2021.

Contact : Auriane Potel - Group Communications Director - au.potel@lagardere-tr.com