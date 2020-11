Lagardere : AlphaValue n'est plus à 'vendre'

11/11/2020 | 12:27

Après avoir ajusté ses prévisions, AlphaValue relève son objectif de cours sur le titre Lagardère de 17,8 à 18,2 euros.

Dans le même temps, l'analyste révise sa recommandation sur le titre, passant de 'vendre' à 'réduire'.



'Nous réaffirmons notre attitude prudente et prévoyons toujours une forte volatilité à l'avenir, les tendances demeurant probablement principalement motivées par un attrait spéculatif', justifie le broker qui table tout de même sur un rebond en 2021 et 2022, porté par l'espoir d'un vaccin.





