Lagardère : Groupe Arnault se positionne, Oddo à alléger

25/09/2020 | 10:14

Oddo recommande d'alléger ses positions et cible un objectif de cours de 15 euros.



Groupe Arnault a annoncé avoir finalisé sa prise de participation dans Lagardère C&M à hauteur de 27% et avoir acquis 5,51% de Lagardère SCA, rapporte Oddo. Le groupe est ainsi actionnaire des deux structures de la boucle Lagardère. Le broker estime d'ailleurs ' tout à fait possible qu'il poursuive ses acquisitions de titres Lagardère SCA avec pour objectif de sécuriser une minorité de blocage '.



Oddo rappelle que de nombreux observateurs continuent de penser que Groupe Arnault n'a investi dans cet actif que pour des considérations personnelles et familiales mais doute de cette lecture estimant que le Groupe Arnault pourrait plutôt disposer d'un plan de développement à long terme pour Lagardère SCA : créer un leader français/européen de contenus à vocation mondiale.



