Lagardère : Oddo ajuste son objectif de cours

Oddo réitère son opinion Sous-performance sur le titre avec un objectif de cours ajusté à 17,5 E (contre 15 E).



L'analyste estime que Lagardère a publié hier des résultats 2020 un peu supérieurs aux attentes (EBITA de -155 ME contre -206 ME attendus par Oddo BHF).



' Le point positif de cette publication concerne Lagardère Publishing qui démontre sa résilience et sa forte génération de cash. L'endettement net du groupe ressort ainsi sous nos attentes ' indique le bureau d'analyses.



' La visibilité reste toutefois toujours très faible sur une reprise dans le Travel Retail (TR) et nous sommes toujours prudents sur une évolution de la structure du groupe (fin de la commandite par actions) ' rajoute Oddo. ' Nous tablons sur une reprise progressive de l'activité chez TR tout au long de 2021 et 2022 '.



' Nous tablons sur un EBIT de 52 ME en 2021 sur la base d'un scénario de croissance organique de 35% pour Lagardère Travel Retail. Nous tablons sur un EBIT de 223 ME pour Lagardère Publishing en légère baisse donc vs 2020 '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.