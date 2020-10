Lagardère : des incertitudes, Oddo recommande d'alléger

02/10/2020 | 11:17

Après avoir annoncé en août posséder 23,5% du capital de Lagardère, Vivendi a annoncé hier qu'il détenait désormais 26,7% du capital du groupe. Oddo estime que ' ces acquisitions de titres pourraient se poursuive ces prochains jours '.



Selon le broker, Vivendi pourrait chercher à se positionner juste en-dessous de la minorité de blocage (29,99%) avec l'objectif de maximiser les droits de vote. Associé à une partie des actionnaires flottants, Vivendi et Amber Capital (15% des droits de vote) pourraient alors disposer d'une majorité simple pour le vote de désignation du conseil de surveillance.



'Les incertitudes restent cependant nombreuses, à commencer par la décision du tribunal de commerce, attendue le 14 octobre, concernant la convocation, ou non, d'une AG. La position du Qatar (QIA) reste aussi méconnue, tout comme la stratégie du groupe Arnault ces derniers jours'.



Dans ce contexte, Oddo recommande d'alléger ses positions et cible un objectif de cours de 15 euros.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.