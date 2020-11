Lagardère : les prévisions d'Oddo pour le 4ème trimestre

05/11/2020 | 11:52

Le groupe a publié ce matin son chiffre d'affaires sur le 3ème trimestre qui est supérieur aux attentes d'Oddo avec une bonne performance de Lagardère Publishing tout particulièrement dans les pays anglo-saxons.



' Lagardère Publishing affiche une croissance organique de 6% alors que nous tablions sur +2%. Lagardère Travel Retail affiche une décroissance de 66% au T3 alors que nous tablions sur -65% ' indique le bureau d'analyses.



Suite à cette publication, Oddo confirme son opinion alléger avec un objectif de cours inchangé de 15 E.



' Nous tablons pour le moment sur une décroissance organique de 1% au 4ème trimestre 2020 pour Lagardère Publishing, ce qui pourrait être trop optimiste alors que les points de vente sont de nouveau fermés ' rajoute Oddo.



' Concernant Lagardère Travel Retail, nous tablons pour le moment sur -41%, ce qui pourrait aussi être trop optimiste '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.