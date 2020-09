Groupe Arnault acquiert plus de 5% de Lagardère, confirmant son soutien au groupe

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Groupe Arnault a pris une participation de plus de 5% dans le groupe de distribution et de médias Lagardère, ont annoncé jeudi les deux sociétés.

Groupe Arnault a par ailleurs finalisé l'acquisition de 27% de Lagardère Capital & Management, la holding personnelle d'Arnaud Lagardère.

"A l'issue des opérations intervenues ce jour, Groupe Arnault détient, à travers sa filiale Financière Agache, une participation représentant environ 27% du capital de la société Lagardère Capital & Management, renommée Lagardère Capital", précise le communiqué.

"Confirmant son soutien au groupe Lagardère, Groupe Arnault a acquis de la même façon une participation directe dans Lagardère SCA et détient plus de 5% de son capital", ont ajouté les deux groupes.

Les deux groupes familiaux avaient conclu en mai dernier un accord en vue d'une prise de participation de Groupe Arnault au sein de la holding personnelle d'Arnaud Lagardère. Cet investissement permet de conforter la structure de contrôle de Lagardère SCA face à la fronde menée par le fonds Amber Capital.

Lagardère Capital porte la part de 7,3% détenue par Arnaud Lagardère au capital du groupe de distribution et d'édition et intègre également la détention de la société Arjil Commanditée - Arco, gérant commandité de Lagardère.

L'investissement de Groupe Arnault n'entraine aucun changement de contrôle de Lagardère Capital et de la société Arjil Commanditée - Arco. "Arnaud Lagardère continue de détenir le contrôle de Lagardère Capital dont il demeure président. Groupe Arnault disposera d'un siège sur les quatre composant le conseil d'administration d'Arjil Commanditée - Arco", souligne le communiqué.

"La concrétisation de notre investissement dans Lagardère Capital et dans Lagardère SCA solidifie notre engagement aux côtés d'Arnaud Lagardère et témoigne de notre attachement à l'intégrité et au développement du Groupe autour de ses deux piliers Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail", a commenté Bernard Arnault, le président-directeur général de LVMH.

