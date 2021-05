Retour Vanves, le 3 mai 2021

Hachette Livre : le portail « Mon Espace Auteur » s'enrichit d'une rubrique « aide et infos »

Lancé en septembre dernier, le portail « Mon Espace Auteur » permet aux auteurs d'accéder facilement et en temps réel aux informations et données concernant les ventes de leurs livres parus depuis 2017. Déployé par les maisons de littérature générale, puis par des maisons de l'illustré, de la jeunesse et du savoir, il s'enrichit aujourd'hui de ressources nouvelles destinées à faciliter le quotidien des auteurs avec la création d'une rubrique « aide et infos ».

Avec la mise en place de la rubrique « aide et infos », l'objectif est d'aller encore plus loin dans l'accompagnement des auteurs, en rendant disponibles, sur un espace sécurisé, dynamique et régulièrement actualisé, les règles juridiques, sociales et fiscales qui leur sont applicables. La page « aide et infos » met à leur disposition un contenu riche et pratique organisé autour de six thématiques. Les auteurs peuvent y trouver des réponses sur des sujets aussi variés que la déclaration de revenus et le prélèvement à la source, les modalités d'exonération des cotisations sociales Covid 19, la retraite de base et les retraites complémentaires.

Depuis son lancement en septembre 2020, « Mon Espace Auteur » a connu un déploiement continu au sein des maisons d'édition du groupe Hachette Livre, incluant aujourd'hui les maisons de littérature générale, mais aussi des maisons d'édition de l'illustré, de la jeunesse et du savoir. Ce portail rencontre l'engouement des auteurs qui sont plus de 500 à ce jour à bénéficier des services proposés.

Le développement et l'enrichissement du portail « Mon Espace Auteur » est le reflet de la volonté forte d'Hachette Livre et de ses éditeurs de proposer à leurs auteurs des outils et des services numériques, ainsi qu'un accompagnement de proximité en faveur de la création. Par ailleurs, cela s'inscrit dans la droite ligne du programme de travail, annoncé par les pouvoirs publics en mars dernier, préconisant la mise en place d'outils de facilitation de la vie administrative des auteurs.

Contact presse Hachette Livre