LAGARDERE : Groupe Arnault acquiert une participation directe et détient plus de 5% du groupe

Lagardère bondit de plus de 24% à 18,94 euros après avoir indiqué, jeudi 24 septembre, que le Groupe Arnault, la holding de Bernard Arnault, a fait l'acquisition d'une participation directe dans Lagardère SCA et détient plus de 5% de son capital. Le communiqué précise que le Groupe Arnault détient également, à travers sa filiale Financière Agache, une participation représentant environ 27% du capital de la société Lagardère Capital & Management, renommée Lagardère CapitalLaquelle détient 7,26 % du capital et 11,00% des droits de vote de Lagardère SCA et 99,88% de Arjil Commanditée - Arco, gérant commandité de Lagardère SCA.