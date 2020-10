LAGARDERE : Oddo BHF reste négatif sur le dossier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF a confirmé sa recommandation Alléger et son objectif de cours de 15 euros sur Lagardère, Vivendi ayant annoncé avoir porté sa participation à 26,7% du capital et 20,2% des droits de vote de la société. Selon le bureau d’études, ces acquisitions de titres pourraient se poursuivre ces prochains jours et soutenir encore l’action à des niveaux très élevés. La prime sur sa valorisation fondamentale est dorénavant de l’ordre de 30% (18,5 euros). L’analyste lui applique une décote de 10% pour refléter sa conviction que la SCA pourrait ne pas être changée.