LAGARDERE : a creusé ses pertes sous le coup des restrictions de voyage

Le groupe Lagardère a réalisé un chiffre d’affaires de 4,44 milliards d'euros en 2020, soit une baisse de 38% en données comparables. L'activité Publishing est restée quasi-stable (-0,4%) à 2,375 milliards d'euros grâce à la bonne performance de la Littérature générale dans les différentes zones géographiques. A l'inverse, le Travel Retail a reculé de 59,7% à 1,72 milliard d'euros en raison des effets des mesures gouvernementales de restriction des déplacements, notamment en matière de trafic aérien et international.



Le Résop (résultat opérationnel courant des sociétés intégrées) du groupe s'établit à -155 millions d'euros, contre +378 millions en 2019, à cause du travel Retail (-353 millions d'euros, en baisse de 505 millions).



Au second semestre, il est toutefois positif de 63 millions, marquant une forte amélioration de 281 millions d'euros par rapport au premier semestre. Cela témoigne à la fois des efforts de réduction des coûts entrepris dès le début de la crise sanitaire et de la profitabilité de Lagardère Publishing.



Au final, les pertes du groupe d'édition se sont largement accentuées, passant de 15 millions en 2019, à 660 millions en 2020.



L'endettement net diminue de 315 millions d'euros sur le second semestre 2020 et s'élève à 1,733 milliards au 31 décembre 2020 par rapport à 2,048 milliards au 30 juin.