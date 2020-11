LAGARDERE : finalise la cession de Lagardère Studios à Mediawan

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre de son recentrage stratégique, et comme annoncé le 22 juin 2020, le groupe Lagardère a réalisé le 30 octobre la cession de Lagardère Studios à Mediawan,a annoncé le groupe dans un bref communiqué. Cette cession valorise Lagardère Studios à une valeur d'entreprise estimée à 100 millions d'euros. En 2019, le chiffre d'affaires consolidé de Lagardère Studios s'est élevé à 218 millions d'euros.Lagardère Studios est l'un des principaux acteurs indépendants dans la production et la distribution de contenus en Europe, avec une présence en France, en Espagne (Groupe Boomerang), en Finlande (Aito Media), aux Pays-Bas (Skyhigh TV), mais aussi sur le continent africain (Keewu au Sénégal), et qui bénéficie de relations de long terme avec les principaux diffuseurs de chacun de ces pays.