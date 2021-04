LAGARDERE : pénalisé par les mesures de restriction au premier trimestre

Lagardère a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 de 905 millions d'euros, en repli de 33,5% en données publiées, et de 29,8% en données comparables. La branche Publishing a vu son activité progresser de 13,9% en comparable, à 509 millions d'euros, portée notamment par la croissance en France (+22,2%), au Royaume-Uni (+19,8%) ou aux Etats-Unis (+9,1%). L'attrait pour la lecture a été marqué dans l'Hexagone en raison du reconfinement et de la fermeture des lieux culturels. Les ventes de certains ouvrages de backlist en jeunesse ou fiction se sont aussi bien portées.



Le chiffre d'affaires de la branche Travel Retail s'est en revanche effondré de 51,1% en comparable, à 341 millions d'euros. Elle a été fortement perturbée dans toutes les régions du groupe en raison des restrictions de voyage imposées dans le cadre de la lutte contre le covid-19.



Les autres activités ont reculé de 10,4% en comparable, à 55 millions d'euros, dont -3,5% pour Lagardère News (+1,5% en Radios, -3,4% dans la Presse, et -14,3% pour les Licences Internationales) et -96,2% pour Live Entertainment.



Au 31 mars 2021, le groupe bénéficie d'une liquidité de 1,99 milliards d'euros, composée d'une trésorerie de 890 millions d'euros et du solde non tiré de 1,1 milliard de la ligne de crédit renouvelable.