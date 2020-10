LAGARDERE : nomme une Directrice financière

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre du renforcement de ses structures de direction, le groupe Lagardère a annoncé la nomination de Sophie Stabile comme Directrice financière du groupe. Elle siègera au sein du Conseil de Gérance et succède à Gérard Adsuar. Diplômée de l'École Supérieure de Gestion et Finances, Sophie Stabile, 50 ans, a débuté sa carrière chez Deloitte avant d'assumer différentes fonctions de direction générale au sein du groupe AccorHotels.Elle a été notamment Directrice Générale d'HotelServices France et Suisse, puis Directrice Générale Finances. Elle est par ailleurs membre de boards d'entreprises internationales (Sodexo, URW, ...).