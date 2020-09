LAGARDERE, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du vendredi 25 septembre 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+32,28% à 20,12 euros)Lagardère a bondi de plus de 31% à 20 euros au lendemain des annonces des familles Arnault et Lagardère concernant, d'une part, l'acquisition d'une participation directe, pour plus de 5% du capital, dans Lagardère SCA du Groupe Arnault, la holding de Bernard Arnault et d'autre part le fait que le Groupe Arnault détienne, à travers sa filiale Financière Agache, à l'issue d'opérations intervenues jeudi 24 septembre, une participation représentant environ 27% du capital de la société Lagardère Capital & Management (renommée Lagardère Capital).