LAGARDERE : reste prudent sur ses perspectives annuelles

Lagardère recule de 0,51% aujourd'hui à la Bourse de Paris, à 19,37 euros dans la foulée de sa publication trimestrielle. Avant l'ouverture des marchés, le groupe spécialisé dans l'édition, la radio et la vente en duty free a fait état d'un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2020 en repli de 38,3% à 1,188 milliard d'euros. Des résultats dégradés, mais supérieurs aux attentes des analystes d'Oddo BHF, qui tablaient sur un chiffre d'affaires de 1,126 milliard d'euros. Lagardère s'est par ailleurs montré très prudent dans ses perspectives au quatrième trimestre.La performance du groupe a été "fortement affectée par les effets de la pandémie sur l'activité de Lagardère Travel Retail", a-t-il déclaré dans un communiqué, mais "compensée par la croissance de 6% du chiffre d'affaires de Lagardère Publishing sur la même période, grâce au succès de ses publications."En effet, le chiffre d'affaires total de la branche Travel Retail s'élève à 393 millions d'euros sur le trimestre, soit une chute de 65,9 % en données consolidées (-66,1 % en données comparables), légèrement plus dégradé que les -65% qu'anticipait Oddo BHF. Sans surprise, les mesures gouvernementales pour endiguer l'épidémie de covid-19 et le trafic plus que ralenti dans les aéroports ont plombé l'activité.La branche Publishing en revanche affiche une croissance de 6,3% en données consolidées (+ 6% en données comparables), avec un chiffre d'affaires s'élevant à 704 millions d'euros. Oddo BHF tablait sur une croissance organique de 6%. L'activité en France a crû de 4,8%, portée par la progression des divisions Littérature générale et Illustré grâce à la parution de Midnight Sun de Stephenie Meyer. Une parution qui a également aidé à la croissance aux Etats-Unis (+19,2%) et au Royaume-Uni (+15,6%).Concernant ses perspectives 2020, Lagardère a confirmé l'annulation de sa guidance de Résop (résultat opérationnel courant des sociétés intégrées), communiquée le 27 février 2020 et suspendue de manière indéterminée le 25 mars 2020, en raison du contexte économique et sanitaire incertain.La groupe anticipe en revanche que l'impact négatif sur le Résop de la branche Publishing sera de l'ordre de 20% à 30% de la baisse de son chiffre d'affaires, et maintient l'hypothèse d'un impact négatif de 20 à 25% en ce qui concerne Travel Retail.En attendant d'y voir plus clair, Oddo BHF a maintenu sa recommandation Alléger sur le titre Lagardère, avec un objectif de cours de 15 euros.Enfin, concernant les récentes rumeurs de rachat par Vivendi de la maison d'édition Hachette et le projet de mettre un terme à la structure par commandite, Arnaud Lagardère a déclaré jeudi au cours d'une conférence téléphonique: "Il n'y a pas de négociations sur une quelconque cession du groupe, pas de négociations sur un quelconque changement de la structure en commandite."