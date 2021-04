LAGARGERE: les grandes lignes du projet de transformation sont désormais connues

Lagardère a officiellement communiqué ce matin les grandes lignes du projet de transformation du groupe en société anonyme, faisant l'objet de rumeurs persistantes depuis plusieurs jours. Le Conseil de Surveillance dit avoir accueilli favorablement la proposition présentée par Arnaud Lagardère de soumettre ledit projet à l’Assemblée Générale du 30 juin 2021.



Comme cela était évoqué dans la presse ces derniers temps, l'abandon de la commandite s'accompagnera d'une attribution de 10 millions d'actions nouvellement émises (correspondant à environ 7,62 % du capital social de la Société pré-émission et environ 7,08 % du capital post-émission) au bénéfice d'Arnaud Lagardère.



Ce dernier serait désigné Président-Directeur Général, pour la durée de son mandat d'administrateur de six ans, et Pierre Leroy, actuel Secrétaire Général du groupe, serait désigné Directeur Général Délégué. Le conseil d'administration serait composé de 11 membres, dont 3 proposés par Arnaud Lagardère, 3 par Vivendi, et un pour chacun des trois autres principaux actionnaires, à savoir Qatar Holding, Amber Capital et Financière Agache.



Enfin, le dernier point crucial, qui a fait coulé beaucoup d'encre depuis samedi, concerne l'intégrité du groupe Lagardère. Il est précisé dans le projet de transformation que "toute cession d'un actif publishing, travel retail ou médias représentant un montant de chiffre d'affaires supérieur à un seuil fixé pour chacun de ces ensembles d'activités, ne pourrait être décidée sans l'accord du conseil d'administration pris à la majorité des trois cinquièmes de ses membres".



La réalisation de cette transformation est bien évidemment soumise à certaines conditions: d'une part, à l'obtention d'une décision de non-lieu à offre publique de la part de l'Autorité des marchés financiers, et, d'autre part, à l'approbation des assemblées générales des actionnaires commanditaires et des obligataires.