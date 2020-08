La valeur du jour à Paris - LAGARDERE : Arnaud Lagardère se trouve un allié de luxe

0

L'entrée au capital de la holding de Bernard Arnault dans Lagardère Capital & Management (LCM), holding du spécialiste de l'édition et de la distribution, se fera en septembre. En Bourse, le titre Lagardère cède 0,73% à 14,99 euros, cette nouvelle étant anticipée par les investisseurs. Lors de l’annonce de cette prise de participation le 25 mai, l’action avait bondi de 16%. Financière Agache détiendra une participation représentant environ 27% du capital de Lagardère Capital & Management.Les deux sociétés avaient indiqué en mai que cette opération prendrait la forme d'augmentation de capital et de l'achat de titres.Bernard Arnault a commenté : " Cet investissement viendra concrétiser les liens de longue date qu'entretiennent nos deux familles et manifester notre attachement à l'intégrité du groupe Lagardère autour de ses deux piliers Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail. "24 heures après avoir annoncé le renouvellement par anticipation de son mandat de Gérant pour une durée de quatre ans, Arnaud Lagardère renforce sa main contre les deux plus importants actionnaires de son groupe, Vivendi et Amber Capital.Ces derniers n'ont d'ailleurs toujours pas réagi à ces derniers développements.