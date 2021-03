La valeur du jour à Paris LAGARDERE: le remplacement du PDG d'Hachette Livre envoie le titre au sommet du SBF 120

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LAGARDÈRE SCA 3.56% 22.68 6.93% VIVENDI SE 0.72% 28.17 6.03%

Lagardère (+4,47% à 22,88 euros) domine le SBF 120, l'annonce du départ du PDG d'Hachette Livre, Arnaud Nourry, alimentant la spéculation sur un rapprochement avec Editis, propriété de Vivendi. Alors qu’Arnaud Nourry était à la tête de l'éditeur depuis 17 ans, il est remplacé par Pierre Leroy, co-gérant et secrétaire général de Lagardère. Bien que la raison de ce remplacement ne soit pas précisé, le groupe d'édition affirme qu''il s'agit "d’une séparation amiable". Mais pour beaucoup d'observateurs, la raison principale vient de son opposition à tout "démantèlement" d'Hachette Livre."Je ne laisserai personne abimer Hachette Livre. Tout mouvement proche du démantèlement m'est insupportable", avait déclaré l'intéressé dans une interview aux Echos fin février. Il avait ensuite réitéré ses propos dans les colonnes du Monde la semaine passée, estimant qu' "un rapprochement avec Editis n'a aucun sens stratégique".Le départ d'Arnaud Nourry pourrait donc avoir de nombreuses conséquences. Premièrement, au niveau du groupe Lagardère lui-même, cela pourrait signifier "une intégration progressive de Lagardère SCA au sein de Groupe Arnault et donc indirectement de Lagardère Publishing", spécule Oddo BHF.Invest Securities estime pour sa part que cette annonce "devrait être perçue comme un geste d'apaisement entre Arnaud Lagardère et Vivendi, détenteur de 24% du capital, voire le prélude à une cession d'Hachette Livre à Vivendi", via une fusion avec sa filiale Editis.Mais Oddo BHF tempère cette dernière analyse et affirme qu'il est pour le moment difficile de savoir si ce changement signifie quelque chose en termes de contrôle. De plus, lors de la présentation des résultats annuels de son groupe en février dernier, Arnaud Lagardère avait affirmé au sujet d'un potentiel rachat de Hachette par son concurrent qu' "il n'y a pas de négociations sur une quelconque cession".Toujours est-il que cette annonce intervient au même moment que l'accord des actionnaires de Vivendi pour le changement de statut du groupe, et permettant ainsi la distribution en nature du capital d'UMG. Une opération qui "pourrait être le prélude à une vague d'opérations, Vivendi étant évoqué comme acquéreurs de nombreux actifs", considère Invest Securities.Oddo BHF s'interroge aussi sur les conséquences du départ d'Arnaud Nourry sur les relations entre éditeurs et auteurs: "il est probable que certains auteurs ou éditeurs s'interrogent sur cette évolution et soient éventuellement tentés de quitter le groupe, écrit l'analyste. La concurrence est particulièrement forte sur ce marché, notamment depuis que Vivendi a acquis Editis".Enfin, sur proposition de Pierre Leroy, Hachette Livre a également nommé Fabrice Bakhouche, jusqu'alors directeur financier, en qualité de Directeur Général Délégué.