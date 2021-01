Lagardere : 6 111 000 auditeurs pour les radios du groupe Lagardère

Retour Le 14 janvier 2021

6 111 000 auditeurs pour les radios du groupe Lagardère

Résultats Médiamétrie - 126 000 - Novembre-Décembre 2020

Médiamétrie publie ce matin les audiences radio pour la période Novembre-Décembre 2020. Les habitudes d'écoute du média ont été largement bouleversées sur cette période, par le 2confinement (Du 29 octobre au 15 décembre 2020) et plus largement par la situation globale exceptionnelle que traverse le pays. Avec 40,4 millions d'auditeurs quotidiens, la radio n'a pas retrouvé son niveau d'il y a un an.

Europe 1 gagne 72 000 auditeurs en une vague

Dans ce contexte difficile pour l'ensemble du média, les résultats d'Europe 1 sont très encourageants. Avec 2 727 000 auditeurs quotidiens, la station construit sur ses bons résultats de Septembre-Octobre 2020 et poursuit l'installation de son nouveau projet, avec un gain de 72 000 auditeurs en une vague.

La mi-journée et le 16h-20h d'Europe 1 boostent les résultats de la station

Parmi les progressions de la station, les performances de la mi-journée d'Europe 1 sont particulièrement notables :

Europe Midi, présentée par Patrick Cohen, séduit +111 000 d'auditeurs en un an,

La France bouge, emmenée par Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil, affiche une hausse de +104 000 auditeurs en un an,

Hondelatte Raconte gagne 110 000 auditeurs en un an. Avec 386 000 auditeurs quotidiens, jamais l'émission n'a été autant écoutée entre 14h et 15h.

En semaine, entre 16h et 20h, les nouvelles émissions de la grille, Historiquement Vôtre et Europe Soir, portées respectivement par le duo Stéphane Bern/Matthieu Noël et par Julian Bugier, se distinguent également. Portée par leur bonne dynamique, Europe 1 se renforce sur la tranche, avec une PdA en hausse de +8% en une vague.

Pour Constance Benqué, Présidente d'Europe 1, « Ces résultats nous confortent dans l'idée que les auditeurs d'Europe 1 se retrouvent dans le projet que nous leur proposons depuis la rentrée alors même que leurs habitudes d'écoute sont bouleversées depuis plusieurs mois. Leur adhésion et leur confiance nous obligent et nous poussent à aller encore plus loin dans notre exigence et dans notre capacité à nous distinguer et à innover. »

Source : Médiamétrie 126 000 Radio-.Nov.-Déc. 2020 vs Nov-Déc. 2019. Cibles : 13 ans et +. Indicateurs : AC et PDA

Virgin Radio

Manu Payet et Virgin Radio en progression sur les 25-34 ans

Virgin Radio rassemble quotidiennement 1 612 000 auditeurs (5h/24h).

Après seulement 4 mois d'antenne sur Virgin Radio (7h/10h), Manu Payet fait l'exploit de progresser sur les 25-34 ans au cours de cette période de confinement (Nov./Déc. 2020) :

+25% d'audience cumulée (vs Sept./oct. 2020)

+41% de part d'audience (vs Sept./oct. 2020).

La part d'audience de la matinale Virgin Tonic pendant ce deuxième confinement progresse par rapport au premier : l'arrivée de Manu Payet permet ainsi à la tranche 7h-10h de progresser de +0,1pt PDA par rapport à mai-juin 2020.

Dès le début du 2ème confinement, Manu Payet a immédiatement prolongé l'émission d'une 1 heure pour s'adapter aux nouvelles habitudes des auditeurs. L'allongement de la matinale a porté ses fruits.

L'audience en quart d'heure moyen de Manu Payet est en progression continue sur les 13 ans et plus depuis la vague mai/juin 2020 entre 7h et 11h (+12% vs mai/juin 2020).

Portée par Manu Payet le matin (7h/10h) et les tranches musicales de la journée (10h/16h), Virgin Radio gagne ainsi 1,1 pt de part d'audience en journée (5h/24h) sur les 25-34 ans (vs Sept./oct. 2020).

Source : Médiamétrie 126 000. Nov.-Déc. 2020. Moyenne lundi-vendredi. 5h-24h / 13 ans et + / Evol AC et PDA 7h-10h et 5h-24h sur les 25-34 ans vs Sept.-Oct. 2020. / Progression continue de mai-juin20 à nov-déc20 du QHM 7h-11h sur les 13+ .

RFM des auditeurs toujours fidèles

Chaque jour RFM rassemble 1 977 000 auditeurs, soit 3,6% d'audience cumulée.

Des auditeurs dont la fidélité ne se dément pas dans une période où beaucoup d'habitudes ont été bouleversées : la durée d'écoute de la station progresse sur un an de +4min à 1h35min.

Pour accompagner au mieux des auditeurs dont le rythme de vie a changé, Le Meilleur des Réveils a été prolongé jusqu'à 10h sur l'ensemble de la période. Ainsi, 1 083 000 auditeurs se sont réveillés avec la bonne humeur d'Elodie Gossuin, Albert Spano, Marc-Antoine Le Bret et Pascal Atenza.

L'émission a progressé de +0,2 en part d'audience à 2,7%.

Pour 87% des français la musique permet de se sentir mieux*… c'est pourquoi RFM sélectionne chaque jour pour ses auditeurs Le Meilleur de la Musique.

Ainsi, en journée, entre 9h30 et 16h la station a gagné +61 000 auditeurs et +0,1 point de part d'audience.

RFM prouve également le succès de son format musical le week-end et enregistre un record historique avec 4% de part d'audience. RFM est ainsi la 1ère radio musicale du week-end.

Grâce à une musique qui rassemble et à la bonne humeur de ses animateurs RFM peut compter sur la fidélité sans faille de ses auditeurs.

Source : Médiamétrie 126 000.Nov-Dec 2020 vs Nov.-Déc. 2019. Moyenne lundi-vendredi samedi-dimanche 5h-24h / 6h-10h / 9h30-16h. Cibles : 13 ans et +. Indicateurs : AC, PDA et DEA.

