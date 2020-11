Lagardere : Chiffres d'affaires du 3e trimestre 2020

Chiffres d'affaires du 3e trimestre 2020

Le groupe Lagardère affiche un recul de - 38,3 %(1) du chiffre d'affaires au troisième trimestre 2020 par rapport au troisième trimestre 2019, une performance fortement affectée par les effets de la pandémie sur l'activité de Lagardère Travel Retail. Cette baisse a été compensée par la croissance de + 6,0 %(1) du chiffre d'affaires de Lagardère Publishing sur la même période, grâce au succès de ses publications.

Pour lire la suite et en savoir plus :

(1) En données comparables par rapport au T3 2019.



Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 40 pays, comptant plus de 30 000 collaborateurs et ayant dégagé un chiffre d'affaires de 7 211 M€ en 2019.

Depuis 2018, le Groupe a opéré un recentrage stratégique sur deux branches prioritaires : Lagardère Publishing (Livre, Livre numérique, Jeux sur mobiles et Jeux de société) et Lagardère Travel Retail (Travel Essentials, Duty Free et Mode, Restauration).

Dans le périmètre du Groupe figurent également les actifs de Lagardère News et de Lagardère Live Entertainment.

Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.

www.lagardere.com

Avertissement :

Certaines déclarations figurant dans ce document ne se rapportent pas à des faits historiquement avérés, mais constituent des projections, estimations et autres données à caractère prévisionnel basées sur l'opinion des dirigeants. Ces déclarations traduisent les opinions et hypothèses qui ont été retenues à la date à laquelle elles ont été faites. Elles sont sujettes à des risques et incertitudes connus et inconnus à raison desquels les résultats futurs, la performance ou les événements à venir peuvent significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits dans ces déclarations.

Nous vous invitons à vous référer au Document d'enregistrement universel de Lagardère SCA le plus récent déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers pour obtenir des informations complémentaires concernant ces facteurs, risques et incertitudes.

Lagardère SCA n'a aucunement l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations à caractère prévisionnel susvisées. Lagardère SCA ne peut donc être tenue pour responsable des conséquences pouvant résulter de l'utilisation qui serait faite de ces déclarations.