Lagardère: Groupe Arnault détient 5,51% du capital de Lagardère et 4,18% des droits - AMF

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Groupe Arnault détient 5,51% du capital et 4,18% des droits de vote du groupe de médias et de distribution Lagardère, selon un avis publié par l'Autorité des marchés financiers vendredi.

Cette position a été construite par la société d'investissement de Bernard Arnault, le PDG de LVMH, à la suite d'achats d'actions Lagardère sur le marché. Groupe Arnault et Lagardère avaient annoncé jeudi soir que le premier cité avait pris une participation représentant plus de 5% du capital du second.

Les deux parties avaient conclu en mai dernier un accord en vue d'une prise de participation Financière Agache, une filiale de Groupe Arnault, au sein de Lagardère Capital, la holding personnelle d'Arnaud Lagardère. Cet investissement a été finalisé jeudi et Groupe Arnault détient également 27,08% de Lagardère Capital.

Lagardère Capital porte la part de 7,3% détenue par Arnaud Lagardère au capital du groupe de distribution et d'édition et intègre également la détention de la société Arjil Commanditée - Arco, gérant commandité de Lagardère.

A la date du 24 septembre, le concert formé par Lagardère, Lagardère Capital, Arnaud Lagardère, Groupe Arnault et Financière Agache réunissaient 12,77% du capital de la société Lagardère et 15,19% de ses droits de vote, selon l'AMF.

Le concert "n'envisage pas de prendre le contrôle de Lagardère, mais envisage de procéder à l'acquisition d'actions Lagardère en fonction des opportunités de marché et des évolutions de l'actionnariat de la société", ont précisé leurs membres dans une déclaration d'intention formulée au gendarme boursier.

A la Bourse de Paris, l'action Lagardère s'envole de 31,8%, à 20,04 euros.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ECH

