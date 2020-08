Lagardère : Groupe Arnault va investir dans Lagardère C&M

19/08/2020 | 09:13

Lagardère Capital & Management et Groupe Arnault annoncent que le conseil d'administration de Financière Agache, filiale de Groupe Arnault, s'est réuni pour approuver l'investissement au sein de Lagardère Capital & Management annoncé le 25 mai dernier.



La réalisation de cet investissement interviendra début septembre, après levée des dernières conditions suspensives en cours de finalisation. Financière Agache détiendra alors environ 27% du capital de Lagardère Capital & Management.



Pour mémoire, le groupe Lagardère indique sur son site Internet qu'au 31 décembre 2019, Lagardère Capital & Management détenait 9,52 millions d'actions Lagardère, soit 7,26% du capital et 11,03% des droits de votes exerçables en assemblée générale.



