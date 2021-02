Lagardere : Lagardère Travel Retail France invite une Cheffe étoilée, Anne-Sophie Pic, dans le réseau hospitalier français !

Retour Paris, le 18 janvier 2021

Lagardère Travel Retail France invite une Cheffe étoilée, Anne-Sophie Pic, dans le réseau hospitalier français !

Après un vif succès dans le fief de la Cheffe étoilée Anne Sophie Pic, au Relais H de l'Hôpital de Valence, Lagardère Travel Retail France développe son partenariat avec la Cheffe pour déployer l'offre « Daily Pic » dans 5 établissements parisiens de l'APHP.

Au travers de recettes de saison, régulièrement renouvelées, Daily Pic propose des plats cuisinés sous forme de verrines, subtilement équilibrés, et avec une pointe d'audace.

Depuis le lancement en décembre, c'est plus de 1 100 verrines qui ont été vendues, un beau succès disponible également en Click&Collect.

Relais H Café, un réseau très hospitalier !

Acteur majeur de la « Restauration » (restauration rapide & libre-service, restaurants places assises) Lagardère Travel Retail France développe des activités qui donnent la priorité à la qualité et à l'excellence opérationnelle.

Nous proposons un portefeuille de marques solide composé de marques partenaires (internationales et locales Prêt-A-Manger, Starbucks, La Plage avec Thierry Marx) et de marques internes (Trib's, Bread&co., So! Coffee...), ce qui permet de proposer tout l'éventail de l'offre de restauration et de répondre aux attentes des clients.

Marque dédiée au milieu hospitalier, RELAIS H CAFE développe depuis plus de 40 ans des espaces de restauration proposant tous types de formules : du libre-service à la véritable Brasserie ou restaurant de Chef.

N°1 de la restauration rapide 'à la française' dans les hôpitaux, Relais H Café se distingue par un accueil personnalisé, des produits de saison 100% frais, des plats préparés sur place, une politique « prix modérés », une architecture qualitative et sur-mesure.

Relais H Café, c'est : 255 cafétérias boutiques au sein de 160 hôpitaux et cliniques en France.

Ainsi, Relais H Café est le premier acteur national hospitalier à offrir aux personnels soignants, visiteurs et malades, une offre complète de restauration fraîche et préparée sur place, mais aussi des produits de lecture, de divertissement et d'hygiène ; c'est un véritable espace de détente pour se restaurer au sein de l'hôpital.

L'enseigne développe de nouveaux services innovants pour rester plus proche des consommateurs : le « Comptoir des Services », qui évolue en permanence pour s'adapter à chaque site au niveau local : La Ruche qui dit Oui, Potager City, Services postaux, etc., ainsi que des services numériques tels que le Click&Collect et le Room Services.