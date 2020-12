Lagardere : Lagardère Travel Retail France s'associe à Phenix pour une distribution solidaire de ses invendus alimentaires, en présence du Ministre de l'Éducation nationale et de la Secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable

Retour Paris, le 23 décembre 2020

Lagardère Travel Retail France s'associe à Phenix pour une distribution solidaire de ses invendus alimentaires, en présence du Ministre de l'Éducation nationale et de la Secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable

Alors que la pauvreté est en hausse en France et que les fêtes approchent, Lagardère Travel Retail France réaffirme son engagement RSE et ses fortes valeurs humaines, avec cette distribution solidaire organisée avec Phenix, la startup spécialiste de l'anti-gaspi, depuis son entrepôt de Marly-la-Ville.

Touché par la crise sanitaire et les restrictions de déplacement induites, Lagardère Travel Retail France a connu une forte baisse de fréquentation de ses commerces en gares et aéroports. De nombreux produits n'ont pas pu être écoulés, générant des surstocks dans son entrepôt de Marly-la-Ville. Depuis juillet, en association avec Phenix, Lagardère Travel Retail France a ainsi offert plus de 240 000 euros de dons alimentaires redistribués à de plus de 13 associations régionales.

À l'heure où 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées chaque année en France, il était inconcevable pour Lagardère Travel Retail France de détruire ces denrées et tout aussi important de permettre à des personnes dans le besoin de profiter de ces produits de qualité.

Lagardère Travel Retail France s'est ainsi rapproché de Phenix, qui lutte contre le gaspillage alimentaire en France depuis 2014, afin d'optimiser la distribution de ces surplus à des associations caritatives régionales.

Vendredi 18 décembre, les derniers invendus ont donc été redistribués depuis l'entrepôt de Marly-la-Ville (95, Val d'Oise), en présence de Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et d'Olivia Grégoire, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable.

Étaient également présents, dans le respect des consignes sanitaires actuellement en vigueur : Fabrice Berbessou, Directeur de la Communication et des Ressources Humaines de Lagardère Travel Retail France ; Jean Moreau, fondateur et CEO de Phenix ; Frédéric Blot, co-directeur activités de La Mie de Pain, Abdelaali El Badaoui, Président Fondateur de l'association Banlieues Santé ; Samuel Coppens, porte-parole national de la fondation de l'Armée du Salut et Jean-Paul Bruneau, président d'Espoir du Val d'Oise.

Tous ont salué l'initiative de Lagardère Travel Retail France, le rôle d'intermédiaire essentiel de Phenix et souligné les besoins inédits en matière d'aide alimentaire, à la fois conjoncturels (liés au COVID-19) et structurels ; appelant ainsi de leurs vœux une réflexion autour de ce type d'actions basées sur la solidarité et de leur pérennisation.

Ainsi que le rappelle Fabrice Berbessou : « Lagardère Travel Retail France entend vraiment amplifier ces actions. Je suis ravi que cette initiative intéresse, d'autant plus que j'ai la conviction que cela fait partie de notre responsabilité d'employeur. A titre collectif, nous sommes donc très fiers, que les équipes se soient mobilisées pour aider nos concitoyens ».

Jean Moreau, fondateur et CEO de Phenix ajoute : « Alors que la pauvreté explose en France, particulièrement chez les jeunes, nous montrons aux côtés de Lagardère Travel Retail France que les grandes entreprises sont aujourd'hui prêtes à relever le défi d'un anti-gaspi solidaire ».

Samuel Coppens rappelle, quant à lui, l'urgence dans laquelle on se trouve actuellement : « Depuis le début de la pandémie, un nombre incroyable de personnes est venu nous voir pour la première fois. Ce qui nous a été confirmé par Action contre la Faim, qui rajoute qu'une personne sur deux ne fréquentait pas les lieux associatifs avant le confinement. Sans compter que 30% des Français ont eu une baisse de revenus considérable… ».

Heureusement, l'heure n'est plus à la prise de conscience mais bel et bien à l'action concrète sur le terrain. On le voit, la multiplication d'initiatives, à l'image de celle menée conjointement par Lagardère Travel Retail France et Phenix permet non seulement d'éviter le drame écologique qu'est le gaspillage, mais constitue également un levier considérable pour lutter contre la précarité alimentaire.

Si les deux entreprises font figures de « pionniers », elles peuvent également devenir à très court terme un modèle à suivre. D'ailleurs - et la présence du Ministre de l'Éducation en atteste - il y a aujourd'hui une vraie volonté politique d'inscrire l'engagement pour l'Économie Sociale et Solidaire au cœur des préoccupations des générations futures.

Olivia Grégoire, Secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable, le souligne : « Nous sommes venus mettre en valeur la générosité et la solidarité. Les associations représentent l'espoir : toujours tournées vers les autres, il faut qu'elles sachent que le Gouvernement est tourné vers elles. La solidarité est clé en ces temps de crise, les mesures fiscales encouragent chacun à contribuer : les dons aux associations alimentaires (dons « Coluche ») donnent droit à une réduction d'impôt de 75% avec un plafond maintenu à 1000 euros pour 2020 et 2021. »

