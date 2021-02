Lagardere : Lagardère Travel Retail saisit de nouvelles opportunités de croissance en Amérique du Sud

Retour Paris, le 22 février 2021

Lagardère Travel Retail saisit de nouvelles opportunités de croissance en Amérique du Sud

Lagardère Travel Retail a remporté un appel d'offres lancé par l'aéroport Arturo-Merino-Benítez de Santiago du Chili pour exploiter 20 points de vente de restauration, en partenariat avec la société chilienne Global Group Corporation (GGCorp). Ces ouvertures marquent le début des opérations de Lagardère Travel Retail Amérique du Sud et au Chili, un marché qui offre des perspectives de croissance remarquables en termes de développements régionaux futurs et pour le trafic aérien régional et international.

Lagardère Travel Retail et Global Group Corporation ont obtenu un contrat de concession pour la construction et la gestion de 20 points de vente de restauration à l'aéroport Arturo-Merino-Benítez de Santiago du Chili. Les magasins seront situés dans le terminal existant et dans le nouveau terminal de l'aéroport, pour une surface commerciale totale de 3600 mètres carrés. Ils ouvriront entre Juillet 2021, avec l'ouverture du nouveau terminal international de l'aéroport de Santiago, et Janvier 2022, lorsque le terminal existant sera rénové. Lagardère Travel Retail et Global Group Corporation ont formé une joint-venture pour gérer cette nouvelle opération. Global Group Corporation, l'une des quatre branches de Grupo GP Holding, est une société chilienne qui opère dans les domaines de la publicité, des opérations F&B, de la gestion des systèmes de stationnement et de la manutention au sol.

La proposition gagnante soumise par les partenaires comprend un mélange de concepts internationaux et locaux de restauration, ainsi que des marques internes telles que Natoo. Un élément décisif a été leur capacité à rassembler le meilleur du global et du local, et à développer des concepts qui sont vraiment représentatifs de ce que la culture et la cuisine chiliennes ont de meilleur à offrir.

En commentaire de cette annonce, Jean-Baptiste Morin, COO Amériques chez Lagardère Travel Retail, a déclaré : « Nous sommes ravis de mettre le pied en Amérique du Sud avec un partenariat solide avec l'aéroport et GGCorp. La région offre des perspectives de croissance très intéressantes dont nous ne doutons pas qu'elles pourront se réaliser lorsque la situation sanitaire sera contrôlée. Arturo-Merino-Benítez le prouve en investissant dans l'avenir de son offre retail et en modernisant ses infrastructures. Plus important encore, cela envoie un signal fort d'optimisme : nous investissons car nous croyons en un avenir meilleur et que nous voulons être là où se trouve la croissance ».

Felipe Elgueta, Directeur de GGCorp, a dit : « Nous sommes très heureux d'avoir l'occasion de travailler avec groupe ADP et VINCI Airports sur le nouveau projet de terminal à Santiago. Notre société travaille depuis plus de 17 ans avec l'aéroport Arturo Merino Benitez pour différentes missions telles que la publicité, avec Massiva, ou la gastronomie avec GGCorp. Nous sommes très fiers d'être partenaires de Lagardère Travel Retail et nous sommes sûrs qu'ensemble nous serons en mesure d'améliorer l'expérience de l'aéroport, qui aura une capacité de 30 millions de passagers. Nous croyons fermement en l'industrie aéroportuaire et à sa reprise rapide. »

Xavier Lortat-Jacob, CEO de Nuevo Pudahuel, a déclaré : « Le nouveau terminal international de l'aéroport Arturo Merino Benítez a réuni deux leaders dans les opérations aéroportuaires, tels que groupe ADP et VINCI Airports. Cette nouvelle infrastructure nous permettra non seulement de faire de l'aéroport de Santiago un leader au niveau régional, mais aussi d'accroître la connectivité du pays comme nous l'avons déjà fait au cours des cinq dernières années. Nous sommes très fiers que Lagardère Travel Retail et Global Group Corporation participent à ce beau projet qui contribue à notre ambition d'atteindre l'excellence et le succès. »

Lagardère Travel Retail prévoit de recruter 380 personnes localement d'ici 2023.

Arturo-Merino-Benítez est l'un des aéroports les plus dynamiques en Amérique du Sud. Il a reçu 14 millions de passagers domestiques, et 11 millions de passagers internationaux en 2019. L'aéroport investit considérablement dans la modernization de ses infrastructures par la construction notamment d'un nouveau terminal, qui ouvrira en juillet 2021.