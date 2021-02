Lagardere : Lagardère Travel Retail se développe en Afrique avec le gain d'une concession exclusive de Duty Free en Tanzanie

Retour Paris, le 09 février 2021

Lagardère Travel Retail se développe en Afrique avec le gain d'une concession exclusive de Duty Free en Tanzanie

Lagardère Travel Retail et son partenaire local Bevco Limited se sont vus confier par la Tanzanian Airports Authority (TAA) (TAA) une concession exclusive pour l'exploitation de deux magasins Duty Free dans le tout nouveau terminal 3 de l'aéroport international Julius Nyerere de Dar es Salaam. Ces nouvelles opérations en Tanzanie permettent à Lagardère Travel Retail de confirmer ses ambitions de croissance sur le continent africain et de capitaliser sur une attractivité et un trafic aérien relativement résilients dans la région.

Lagardère Travel Retail et Bevco Limited, distributeur tanzanien de spiritueux, se sont associés pour obtenir l'exclusivité de la construction et de l'exploitation de deux nouveaux magasins Duty Free à l'aéroport international de Dar es Salaam, l'un des hubs les plus dynamiques de la région. Sous la forme d'une joint-venture, le partenariat entre Lagardère Travel Retail et Bevco Limited permettra une plus grande flexibilité et proximité dans la gestion des opérations locales.

Les magasins, d'une surface commerciale de 206 et 160 m² respectivement, proposeront toutes les catégories de core Duty Free, des accessoires de voyage, des souvenirs et du snacking. L'approche différenciante de Lagardère Travel Retail consiste à combiner une offre internationale de très grande qualité avec la promotion de gammes et de savoir-faire locaux. Son concept de renommée internationale, Aelia Duty Free, permettra d'améliorer considérablement l'expérience des passagers et de diversifier l'offre au sein de l'aéroport, et mettra également en vedette une gamme de marques locales pour donner un véritable « sense of place » en hommage à la culture tanzanienne.

En commentaire de cette annonce, Frédéric Chevalier, COO EMEA chez Lagardère Travel Retail, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu cette concession exclusive à l'aéroport de Dar es Salaam aux côtés de notre très fort partenaire local. Nous sommes impatients d'y développer notre concept innovant qui rassemble des marques puissantes et internationales et la culture unique et dynamique de la Tanzanie. En travaillant en étroite collaboration avec Bevco Limited, nous voulons aider TAA à élever ses normes d'excellence et à séduire les voyageurs internationaux. Nous avons d'importantes ambitions de croissance pour nos opérations sur le continent africain et espérons que notre expérience en Tanzanie continuera de consolider notre position leader de Travel Retailer international dans la région. »

Béatrice & Régis Voegel, owners of Incodeal AG, parent company of Bevco Limited, said : « Depuis 20 ans, nous nous engageons à distribuer et à promouvoir des marques internationales de vins et spiritueux dans toute l'Afrique. La Tanzanie en tant qu'endroit où investir et travailler, et en outre en tant que pays, nous est très chère. Nous croyons en effet que la Tanzanie, par l'intermédiaire de son grand peuple et grâce à ses importantes réformes structurelles et économiques, peut être un puissant moteur de croissance pour la région.

« Nous sommes donc ravis d'étendre nos activités sur le marché intérieur aux activités de Travel Retail, en joint-venture avec un spécialiste reconnu dans le monde entier, Lagardère Travel Retail, et en étroite collaboration avec TAA et tous nos partenaires locaux. »

Ce contrat est une étape clé dans la stratégie de Lagardère Travel Retail de développer sa présence en Afrique et présente un fort potentiel de chiffre d'affaires soutenu par la croissance de l'économie locale et l'attrait du pays pour les touristes internationaux.