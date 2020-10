Lagardere : Lagardère salue la décision du Président du Tribunal de Commerce de Paris

Retour Paris, le 14 octobre 2020

Lagardère salue la décision du Président du Tribunal de Commerce de Paris

Lagardère SCA prend acte de la décision prononcée ce jour par le Président du Tribunal de Commerce de Paris, rejetant les demandes d'Amber Capital et de Vivendi de convoquer une Assemblée Générale exceptionnelle.

La Gérance et le Conseil de Surveillance saluent cette décision conforme à l'intérêt social du Groupe, dont la stabilité des organes de gouvernance est essentielle pour assurer la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route stratégique adaptée à la gestion du Covid-19 qui requiert leur engagement constant.

Lagardère relève que le Tribunal de Commerce a notamment souligné dans sa décision, d'une part, la parfaite légalité et l'opportunité du renouvellement du mandat d'Arnaud Lagardère intervenu au mois d'août et, d'autre part, l'absence d'éléments soutenant les allégations d'Amber Capital et de Vivendi quant à un manque d'indépendance ou de sens critique des membres du Conseil de Surveillance dans l'accomplissement de leur mission.

La Gérance et le Conseil de Surveillance de Lagardère SCA réitèrent leur souci commun d'ouverture afin de restaurer un dialogue actionnarial constructif et apaisé et une gouvernance sereine dans l'intérêt du Groupe et de l'ensemble de ses parties prenantes.

