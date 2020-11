Lagardere : Un représentant des salariés rejoint le Conseil de Surveillance de Lagardère SCA

Retour Paris, le 04 novembre

Un représentant des salariés rejoint le Conseil de Surveillance de Lagardère SCA

Le Conseil de Surveillance de Lagardère SCA compte désormais parmi ses membres un représentant des salariés suite à la désignation, ce jour, de Monsieur Michel Defer, par le Comité de Groupe, instance représentative du personnel dont les 30 membres titulaires sont issus des différents comités sociaux et économiques ou délégations uniques du personnel au sein du groupe Lagardère.

Monsieur Michel Defer, 60 ans, est salarié de la branche Lagardère Publishing depuis près de 38 ans et occupe actuellement le poste de Technicien Électromécanicien au sein du Centre de Distribution de la Branche Services et Opérations d'Hachette Livre. Il est nommé ce jour pour une durée de quatre ans.

Le Conseil de Surveillance se réjouit d'accueillir un nouveau membre désigné parmi les salariés qui vient renforcer la diversité des profils en son sein, en matière de compétences et de connaissances des métiers du Groupe, cette diversité garantissant la qualité des débats et le plein exercice de sa mission de surveillance.

