Lagardère : a finalisé le partenariat avec la famille Arnault

25/09/2020 | 09:55

Les familles Arnault et Lagardère ont finalisé leur partenariat annoncé le 25 mai 2020.



Groupe Arnault détient désormais, à travers sa filiale Financière Agache, une participation représentant environ 27% du capital de la société Lagardère Capital & Management, renommée Lagardère Capital, laquelle détient 7,26 % du capital et 11,00% des droits de vote de Lagardère SCA et 99,88% de Arjil Commanditée - Arco, gérant commandité de Lagardère SCA.



Groupe Arnault a acquis de la même façon une participation directe dans Lagardère SCA et détient plus de 5% de son capital.



' L'investissement de Groupe Arnault, qui a recueilli l'agrément du Conseil de Surveillance de Lagardère SCA le 24 mai 2020, n'entraine aucun changement de contrôle de Lagardère Capital et d'Arjil Commanditée - Arco ' précise le groupe.



Groupe Arnault disposera d'un siège sur les quatre composant le conseil d'administration d'Arjil Commanditée - Arco.

Le concert détient à ce jour 12,77% du capital et 15,19% des droits de vote de la société.



