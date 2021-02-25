Lagardère : accuse une perte nette part du groupe de 660 millions d'euros en 2020

25 février (Reuters) - Lagardère SCA:
* LAGARDÈRE PUBLISHING: CHIFFRE DAFFAIRES ANNUEL STABLE
(-0,4%
CONTRE 2019) (PRÉCISE LA DIVISION)
* LE CHIFFRE DAFFAIRES DU GROUPE SÉLÈVE À 4 439 M EN 2020
* LE RÉSOP GROUPE SÉTABLIT À -155 M CONTRE 378 M EN 2019
* RÉSULTAT AVANT CHARGES FINANCIÈRES ET IMPÔTS (RACFI)
SÉTABLIT À
-549 M CONTRE 411 M EN 2019
* LE RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE ATTEINT -660 M CONTRE
-15 M
EN 2019
* FREE CASH-FLOW DU GROUPE HORS VARIATION DE BFR SÉLÈVE À
-239 M
EN 2020
* ENDETTEMENT NET SE RÉDUIT DE 315 M AU SECOND SEMESTRE,
AVEC
DETTE NETTE À 1 733 M AU 31 DÉCEMBRE 2020
* POUR 2021 LENVIRONNEMENT DEMEURE INCERTAIN DANS UN
CONTEXTE
DATTÉNUATION PROGRESSIVE DE LA PANDÉMIE COVID-19
* POUR 2021 LE GROUPE POURSUIT SES EFFORTS DE MAÎTRISE DES
COÛTS
SUR LINTÉGRALITÉ DU GROUPE
Texte original: https://bit.ly/2NEb1dg
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(Rédaction de Gdansk)