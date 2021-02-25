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LAGARDÈRE SCA

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Lagardère : accuse une perte nette part du groupe de 660 millions d'euros en 2020

25/02/2021 | 18:48
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25 février (Reuters) - Lagardère SCA:

* LAGARDÈRE PUBLISHING: CHIFFRE DAFFAIRES ANNUEL STABLE (-0,4% CONTRE 2019) (PRÉCISE LA DIVISION)

* LE CHIFFRE DAFFAIRES DU GROUPE SÉLÈVE À 4 439 M EN 2020

* LE RÉSOP GROUPE SÉTABLIT À -155 M CONTRE 378 M EN 2019

* RÉSULTAT AVANT CHARGES FINANCIÈRES ET IMPÔTS (RACFI) SÉTABLIT À -549 M CONTRE 411 M EN 2019

* LE RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE ATTEINT -660 M CONTRE -15 M EN 2019

* FREE CASH-FLOW DU GROUPE HORS VARIATION DE BFR SÉLÈVE À -239 M EN 2020

* ENDETTEMENT NET SE RÉDUIT DE 315 M AU SECOND SEMESTRE, AVEC DETTE NETTE À 1 733 M AU 31 DÉCEMBRE 2020

* POUR 2021 LENVIRONNEMENT DEMEURE INCERTAIN DANS UN CONTEXTE DATTÉNUATION PROGRESSIVE DE LA PANDÉMIE COVID-19

* POUR 2021 LE GROUPE POURSUIT SES EFFORTS DE MAÎTRISE DES COÛTS SUR LINTÉGRALITÉ DU GROUPE Texte original: https://bit.ly/2NEb1dg Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2021
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Données financières
CA 2020 4 372 M 5 348 M -
Résultat net 2020 -455 M -557 M -
Dette nette 2020 2 844 M 3 479 M -
PER 2020 -6,28x
Rendement 2020 0,35%
Capitalisation 2 979 M 3 614 M -
VE / CA 2020 1,33x
VE / CA 2021 1,15x
Nbr Employés 30 000
Flottant 54,6%
Graphique LAGARDÈRE SCA
Durée : Période :
Lagardère SCA : Graphique analyse technique Lagardère SCA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LAGARDÈRE SCA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 11
Objectif de cours Moyen 18,48 €
Dernier Cours de Cloture 23,06 €
Ecart / Objectif Haut -4,60%
Ecart / Objectif Moyen -19,9%
Ecart / Objectif Bas -35,0%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Arnaud Lagardère Chairman-Management Board & CEO
Sophie Isabelle Stabile Chief Financial Officer
Patrick Valroff Chairman-Supervisory Board
Thierry Funck-Brentano Co-Chief Operating Officer & Co-Managing Partner
Susan M. Tolson Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
LAGARDÈRE SCA12.60%3 614
INFORMA PLC0.33%11 653
SCHIBSTED ASA-4.45%8 853
PEARSON PLC10.61%7 958
DAILY MAIL AND GENERAL TRUST PLC21.48%2 890
CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP CO., LTD4.93%2 779
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