Lagardère : dit prêt à ouvrir son conseil de surveillance à Qatar Holding

(Actualisation: réaction de Lagardère à l'intention de Qatar Holding de demander à être représenté au conseil de surveillance et évolution des cours de Bourse de Lagardère et Vivendi)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Lagardère a "favorablement" accueilli mercredi l'intention de Qatar Holding de demander une représentation au conseil de surveillance du groupe de médias et de distribution.

Structure appartenant au fonds d'investissement souverain de l'émirat du Qatar, Qatar Holding détient 13% du capital et environ 20% des droits de vote de Lagardère.

Cette intention de Qatar Holding est "logique compte tenu de l'historique ancien et de la qualité de la relation entre Arnaud Lagardère et le Qatar", a commenté une porte-parole de Lagardère.

Dans une déclaration envoyée à la presse mardi soir, Qatar Holding a confirmé "se réserver le droit d'être représenté au conseil de surveillance compte tenu de sa qualité d'actionnaire de référence de la société".

Le fonds d'investissement qatari a également indiqué avoir "pris note de la demande formulée par deux actionnaires de référence de Lagardère SCA d'obtenir une représentation à son conseil de surveillance", considérant "légitime que l'ensemble des actionnaires significatifs soient équitablement représentés de façon à retrouver un consensus sur le futur et la stratégie de la société".

Sans les citer, le fonds souverain du Qatar a ainsi pris position en faveur de Vivendi et d'Amber Capital, qui détiennent respectivement 23,5% et 20% du capital de Lagardère et qui tentent d'obtenir en justice la tenue d'une assemblée générale extraordinaire dans le but d'entrer au conseil de surveillance du groupe de médias et de distribution. Selon Qatar Holding, "un tel consensus sera de nature à favoriser la création de valeur pour l'ensemble des actionnaires de Lagardère".

Rendez-vous jeudi au tribunal

Une audience est prévue jeudi à 14h00 au Tribunal de commerce de Paris pour examiner la demande de Vivendi et d'Amber Capital visant l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire de Lagardère. "Le Tribunal de commerce ne rendra pas sa décision jeudi, mais probablement début octobre", a assuré une source judiciaire.

ll est possible que la communication de Qatar Holding "constitue un argument en faveur de la demande de Vivendi et d'Amber Capital", estime Oddo BHF. Le juge pourrait accepter cette demande "au regard du poids des actionnaires favorables à cette convocation", ajoute l'intermédiaire financier.

Contactés, le fonds d'investissement Amber Capital n'était pas disponible pour apporter un commentaire. De son côté, "Vivendi accueille très favorablement la prise de position de Qatar Holding, considérant que les actionnaires significatifs de Lagardère doivent être équitablement représentés à son conseil de surveillance", a déclaré un porte-parole du groupe de médias et de divertissement à l'agence Agefi-Dow Jones.

"Cette déclaration renforce la position de Vivendi et d'Amber Capital Capital, très préoccupés par les très mauvais résultats financiers de Lagardère et qui demandent la convocation d'une assemblée générale", a ajouté le porte-parole.

A la Bourse de Paris, l'action Lagardère progresse de 0,7% à 15,20 euros tandis que Vivendi gagne 1,8% à 23,87 euros.

