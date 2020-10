Lagardère : le concert Lagardère-Arnault dépasse les 15%

14/10/2020 | 09:28

Le concert composé par Arnaud Lagardère et les sociétés qu'il contrôle, Groupe Arnault et Financière Agache, a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 7 octobre, le seuil de 15% du capital de Lagardère SCA et détenir 15,01% du capital et 16,93% des droits de vote.



Ce franchissement résulte d'une acquisition d'actions sur le marché. Le concert n'envisage pas de prendre le contrôle de Lagardère SCA, mais de procéder à l'acquisition d'actions en fonction des opportunités de marché et des évolutions de l'actionnariat.



