Lagardère : le titre perd -3%,un analyste abaisse son opinion

16/09/2020 | 15:45

Le titre chute de près de 3% alors qu'Oddo BHF a dégradé ce matin sa recommandation sur Lagardère à 'alléger' avec un objectif de cours laissé à 15 euros, estimant que 'le momentum opérationnel et stratégique est insuffisamment attractif à court terme pour maintenir notre recommandation 'neutre'.



'La reprise est solide chez Lagardère Publishing mais la situation reste très difficile chez Lagardère Travel Retail', juge l'analyste, qui réduit ses attentes pour le groupe en 2020 en 2021 sous l'effet d'une prévision plus prudente pour Lagardère TR.



Par ailleurs, Oddo BHF ne croit toujours pas à une offre sur Lagardère de la part de Vivendi, et 'continue de penser que le plus probable est une situation de statu quo pendant plusieurs mois voire trimestres'.



