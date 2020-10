Lagardère : le tribunal rejette la demande d'AG extraordinaire de Vivendi et Amber

(Actualisation : réaction de Lagardère qui salue la décision et réaffirme son souhait d'un dialogue actionnarial apaisé).

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le tribunal de commerce de Paris a rejeté mercredi la demande de Vivendi et d'Amber Capital visant à obtenir la convocation d'une assemblée générale extraordinaire (AGE) de Lagardère SCA, selon le jugement consulté par l'agence Agefi-Dow Jones.

"Vivendi, qui reste confiant dans le bien-fondé de la démarche, va faire appel de cette décision", a réagi le groupe dirigé par Vincent Bolloré dans un communiqué.

Lagardère a de son côté salué dans un communiqué la décision du tribunal, qui a notamment souligné, selon le groupe, "la parfaite légalité et l'opportunité du renouvellement du mandat d'Arnaud Lagardère intervenu au mois d'août et, d'autre part, l'absence d'éléments soutenant les allégations d'Amber Capital et de Vivendi quant à un manque d'indépendance ou de sens critique des membres du conseil de surveillance".

"La gérance et le conseil de surveillance de Lagardère SCA réitèrent leur souci commun d'ouverture afin de restaurer un dialogue actionnarial constructif et apaisé et une gouvernance sereine dans l'intérêt du groupe et de l'ensemble de ses parties prenantes", a ajouté le groupe dirigé par Arnaud Lagardère.

Premiers actionnaires de Lagardère, avec de concert près de 46% du capital du groupe de médias et de distribution, Vivendi et Amber comptaient sur cette AGE pour faire élire quatre représentants au conseil de surveillance.

Amber avait tenté lors de l'AG ordinaire de mai dernier de renverser le conseil de surveillance de Lagardère. Mais les autres actionnaires du groupe, dont Vivendi, avaient voté contre ces résolutions.

Depuis, Vivendi s'est rallié à la cause d'Amber après qu'Arnaud Lagardère, le gérant commandité éponyme du groupe, eut signé un accord avec Groupe Arnault. La société d'investissement de Bernard Arnault est entrée au capital de Lagardère Capital & Management, la société personnelle d'Arnaud Lagardère, via une augmentation de capital réservée.

Le Groupe Arnault est également directement entré au capital de Lagardère. Dans un avis de l'AMF daté du 13 octobre, la société Financière Agache, contrôlée par le groupe familial Arnault, disait détenir 7,75% du capital de Lagardère. Il détient ainsi de concert avec Arnaud Lagardère 15,01% du capital du groupe de médias et de distribution.

