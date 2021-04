Lagardere : 5 975 000 auditeurs pour les radios du groupe Lagardère

Retour Paris, le 15 avril 2021

5 975 000 auditeurs pour les radios du groupe Lagardère

Résultats Médiamétrie - Janvier / Mars 2021

Europe 1

Dans ce contexte atypique, défavorable au média radio qui a perdu 2,1 millions d'auditeurs depuis le début de la crise sanitaire, les résultats d'Europe 1 sont très encourageants. Avec 2 755 000 auditeurs quotidiens, Europe 1 est la seule radio généraliste à progresser par rapport à novembre-décembre 2020. Elle gagne +28 000 auditeurs en une vague, +100 000 par rapport à la rentrée.

Avec 4,5% de PdA, le poids d'Europe 1 dans le marché radio est stable pour la 2ème année consécutive. La station est la seule radio généraliste qui parvient à se maintenir à son niveau de Janvier-Mars 2020.

Portée à 108 minutes, la durée d'écoute de la station enregistre l'un des plus hauts niveaux de ces dernières saisons. Un résultat qui témoigne notamment de l'adhésion et de la fidélité des auditeurs à ses programmes.

La nouvelle grille d'Europe 1 poursuit son installation :

La stratégie de rajeunissement et de requalification de l'auditoire porte ses fruits, avec des résultats particulièrement éloquents sur les CSP+( + 31% de la PdA sur l'ensemble de la journée). La station recrute +89 000 auditeurs CSP+ en un an et affiche, avec 4,7% de PdA, un niveau qu'elle n'avait pas atteint sur cet indicateur depuis 2 ans et demi.

L'ensemble des émissions d'Europe 1 contribue à ses bons résultats :

Europe Matin, présentée Matthieu Belliard (7/9), est la matinale généraliste qui affiche la plus forte progression en une vague avec un gain de +20 000 auditeurs par rapport Novembre-Décembre 2020.

En journée, l'ensemble des émissions de la grille d'Europe 1 progresse en PdA en un an. Entre 16h et 20h, les performances des deux nouvelles émissions de la grille, Historiquement Vôtre animée par Matthieu Noël et Stéphane Bern et Europe Soir portée par Julian Bugier, sont particulièrement notables.Toutes deux continuent de recruter des auditeurs en une vague (+54 000 pour Historiquement Vôtre; +58 000 pour Europe Soir). Elles atteignent des niveaux records en PdA, avec de très fortes hausses en un an (Historiquement Vôtre : 2,5% de PdA, soit une hausse de +39%) ; Europe Soir : 4,4% soit une hausse de +26%).

Une dynamique globale dans laquelle s'inscrivent les très bonnes performances de la station en matière de numérique avec une progression de +70% des téléchargements de ses podcasts en 1 an.*

Pour Constance Benqué, Présidente d'Europe 1, : « Les bons résultats d'Europe 1 montrent que notre stratégie porte, mois après mois, ses fruits. Cela nous conforte dans l'idée que le projet que nous proposons depuis la rentrée à nos auditeurs, avec l'ensemble des équipes, est en cohérence avec leurs attentes. Les excellentes performances du numérique s'inscrivent également dans cette dynamique. »

Source : Médiamétrie 126000. Janv-Mars 2021. Moyenne lundi-vendredi 5h-24h / 6h-9h30. Cibles : 13 ans et +. Indicateurs : AC et DEA.

* Médiamétrie - eStat Podcast - Mars 2021

RFM des auditeurs toujours très fidèles

1 741 000 auditeurs écoutent RFM quotidiennement, soit 3,2% d'audience cumulée.

Dans une période où les habitudes sont encore bouleversées, la durée d'écoute de la station demeure très solide aussi bien en semaine à 1h31min, que le week-end sur lequel RFM n'a jamais été écoutée aussi longtemps : 2h03min (plus forte durée d'écoute des musicales).

Tous les matins Elodie Gossuin, Albert Spano, Marc-Antoine Le Bret et Pascal Atenza réveillent 861 000 auditeurs dans la bonne humeur. Sur chaque période de confinement, Le Meilleur des Réveils a su s'adapter aux changements de rythme de vie en proposant une émission allongée jusqu'à 10h.

RFM, qui fête cette année son quarantième anniversaire n'a de cesse de s'adapter aux nouvelles habitudes d'écoute de ses auditeurs, avec notamment le lancement récent de sa nouvelle application mobile.

Source : Médiamétrie 126000. Janv-Mars 2021. Moyenne lundi-vendredi et week-end. 5h-24h / 6h-9h30. Cibles : 13 ans et +. Indicateurs : AC et DEA.

Belle progression pour Virgin Radio & Manu Payet sur une vague

Virgin Radio rassemble quotidiennement 1 639 000 auditeurs (5h/24h) et gagne 27 000 auditeurs par rapport à Nov/Déc 2020 (+2%).

Malgré le contexte très compliqué, la station progresse sur les 35-49 ans (+9% d'AC et +17% de PdA en 1 vague) et est hausse de PdA sur la cible des femmes tant en 1 an (+0,2pt) que sur 1 vague (+0,1pt).

Manu Payet, sur Virgin Radio depuis septembre entre 7h et 10h, séduit de nouveaux auditeurs ! Tous les matins, ce sont plus d' 1 million de français* qui se réveillent avec Manu Payet et l'équipe du Virgin Tonic. Un chiffre en augmentation de 58 000 auditeurs par rapport à la vague précédente. Manu Payet fait une très belle performance sur les 35-49 ans (+22% d'AC et +28% de PdA par rapport à Nov/Déc 2020) et sur les femmes (+16% d'AC et +18% de PdA par rapport à Nov/Déc 2020).

Source : Médiamétrie 126 000. Virgin Radio / Janvier-Mars 2021 vs Novembre-Décembre 2020 et vs Janvier-Mars 2020 / Moyenne lundi-vendredi / 5h-24h et 7h-10h / cibles : 13 ans et +, 35-49 ans et Femme / AC et PdA.

* Audience exacte = 1 009 000 auditeurs

Écoutez le monde changer sur Europe 1