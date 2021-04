Lagardere : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021

Le groupe Lagardère confirme sa capacité de résistance face à la crise sanitaire

grâce à la complémentarité de ses deux piliers et des autres activités

Lagardère Publishing : chiffre d'affaires en forte croissance à +14% (vs T1 2020)

Succès des choix éditoriaux dans un contexte de confinements prolongés

Lagardère Travel Retail : activité toujours affectée par la crise sanitaire (-56% vsT1 2020)

La diversité des activités et des géographies permet de capter l'émergence de dynamiques favorables

Poursuite de la solide performance du chiffre d'affaires au premier trimestre 2021, en lien avec les succès de frontlist et backlist en Littérature générale et Illustré, tant en France qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les ventes ont ainsi bénéficié de la réussite des choix éditoriaux dans les différentes géographies ainsi que de l'attrait pour la lecture dans un contexte de confinement prolongé, notamment en France et au Royaume-Uni.

Dans l'attente des effets des campagnes de vaccination, les ventes du premier trimestre 2021 sont toujours dépendantes de la reprise du trafic aérien, avec des dynamiques différentes selon les géographies. Ainsi, l'Europe est touchée par une troisième vague de confinement, tandis que la Chine bénéficie de la poursuite de la croissance, et qu'une reprise progressive sur les lignes intérieures s'esquisse en fin de trimestre aux États-Unis.

Liquidité renforcée au 31 mars 2021 (vs 31 décembre 2020) grâce aux financements mis en oeuvre, en particulier le prêt garanti par l'État, et à la maîtrise de la génération de trésorerie des activités.

Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 40 pays, comptant environ 28 000 collaborateurs et ayant dégagé un chiffre d'affaires de 4 439 M€ en 2020.

Depuis 2018, le Groupe a opéré un recentrage stratégique sur deux branches prioritaires : Lagardère Publishing (Livre, Livre numérique, Jeux sur mobiles et Jeux de société) et Lagardère Travel Retail (Travel Essentials, Duty Free et Mode, Restauration).

Dans le périmètre du Groupe figurent également les actifs de Lagardère News et de Lagardère Live Entertainment.

Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.

www.lagardere.com

Avertissement :

Certaines déclarations figurant dans ce document ne se rapportent pas à des faits historiquement avérés, mais constituent des projections, estimations et autres données à caractère prévisionnel basées sur l'opinion des dirigeants. Ces déclarations traduisent les opinions et hypothèses qui ont été retenues à la date à laquelle elles ont été faites. Elles sont sujettes à des risques et incertitudes connus et inconnus à raison desquels les résultats futurs, la performance ou les événements à venir peuvent significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits dans ces déclarations.

Nous vous invitons à vous référer au Document d'enregistrement universel de Lagardère SCA le plus récent déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers pour obtenir des informations complémentaires concernant ces facteurs, risques et incertitudes.

Lagardère SCA n'a aucunement l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations à caractère prévisionnel susvisées. Lagardère SCA ne peut donc être tenue pour responsable des conséquences pouvant résulter de l'utilisation qui serait faite de ces déclarations.