Lagardere : Lagardère Publicité News invite le monde de la publicité à Imaginer Demain

Retour Paris, le 23 mars 2021

Lagardère Publicité News invite le monde de la publicité à Imaginer Demain

Après une année durant laquelle le monde entier a repensé sa manière de vivre, d'échanger, de travailler ou de consommer...

Lagardère Publicité News délivre un message d'optimisme et d'action avec une campagne de communication construite autour de sa signature « Imaginons Demain ».

La régie publicitaire des marques Europe 1, RFM, Virgin Radio, le Journal du Dimanche, Paris Match, FG Radio* et OÜI FM** réaffirme son positionnement en revisitant l'histoire de 3 contes connus et invite les marques et les agences à avancer ensemble pour imaginer la publicité de Demain.

Avec 3 visuels illustrant chacun une thématique, Lagardère Publicité News a souhaité revenir sur le sens même de ses différents métiers : celui d'accompagner les annonceurs dans leurs prises de parole, de raconter leurs histoires et de valoriser leurs engagements au travers de marques puissantes, complémentaires, influentes, de confiance et elles-mêmes engagées…

l'histoire de Blanche-Neige revient sur les ambitions et la valeur ajoutée de la régie sur la thématique de l'engagement , avec la promesse « Vous vous engagez, nous nous engageons à le faire savoir »,

, avec la promesse « Vous vous engagez, nous nous engageons à le faire savoir », celle de Cendrillon suggère une autre fin pour illustrer la thématique de l'innovation avec la promesse « Vous innovez, nous innovons pour le faire savoir »,

avec la promesse « Vous innovez, nous innovons pour le faire savoir », enfin celle des 101 Dalmatiens fait valoir les prises de position de nombreuses marques sur les sujets de responsabilité et d'éthique avec la promesse « Vous vous mobilisez, nous nous mobilisons pour le faire savoir ».

Une prise de parole pour montrer que l'on va de l'avant et ce de manière collective, en proximité avec les besoins des annonceurs et les attentes du marché.

« Ensemble évoque évidemment notre proximité avec nos clients mais également l'organisation de notre régie, toujours plus proche de ses contenus et des rédactions, et son offre transversale capable d'orchestrer de très belles opérations croisées avec les différents médias du Groupe.

Imaginons Demain témoigne aussi que la crise est potentiellement une source d'inspiration et une opportunité supplémentaire de challenger nos réflexes, nos modèles pour être créatifs et prendre des risques… L'occasion de redéfinir ensemble toujours plus de dispositifs innovants, encore mieux adressés à nos audiences, dans des contextes éditoriaux de qualité. »

Marie Renoir-Couteau, Présidente de Lagardère Publicité News.

Conçue en interne, la campagne est déployée depuis dimanche, et sera diffusée ces prochaines semaines en presse et en numérique sur les supports B to B avec en plus des actions ciblées auprès des agences média (affichage, mailing).

Elle redirige également vers un nouveau site vitrine, lancé simultanément : www.lagarderepublicitenews.fr

*en Île-de-France et à Nice

**en Île-de-France

Découvrir les visuels de la campagne