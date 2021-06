Lagardere : Manu Payet signe pour une deuxième saison sur Virgin Radio

Manu Payet signe pour une deuxième saison sur Virgin Radio

Avant, il n'était pas du matin et pourtant Manu Payet signe pour une deuxième saison sur Virgin Radio. Il sera de retour à la rentrée prochaine dans le Virgin Tonic tous les matins du lundi au vendredi entre 6h et 10h.

« Je me lève chaque matin en me disant que je vais retrouver celles et ceux qui nous écoutent, celles et ceux à qui on raconte nos vies, avec qui on se marre et parfois avec qui on parle de choses plus sérieuses, de la vie quoi, de nos vies. Se parler, échanger, on en a plus que jamais besoin. Je suis très heureux de retrouver l'année prochaine toutes celles et ceux avec qui nous partageons ces moments ! »

Manu Payet

Homme de radio, humoriste, comédien et réalisateur à succès, Manu Payet avait choisi Virgin Radio pour revenir à son premier amour : la radio. Depuis septembre, il anime avec son équipe une matinale positive, bienveillante et toujours pleine d'humour. Avec sa personnalité, il a su convaincre les fidèles de l'émission tout en fédérant de nouveaux auditeurs.

« Je suis très heureuse que Virgin Radio puisse à nouveau compter sur le talent de Manu Payet la saison prochaine. Aussi drôle que touchant, il parle avec son coeur tous les matins dans une matinale qui ne ressemble à aucune autre. Son retour l'année prochaine est une très bonne nouvelle pour Virgin Radio mais aussi pour tous les auditeurs qu'il a su rassembler autour de lui. »

Constance Benqué, Présidente de Lagardère News

« Pendant cette saison, Manu Payet a proposé aux auditeurs de Virgin Radio une matinale de proximité bienveillante, pleine d'humour et jamais en décalage avec l'actualité. Manu blague, chante et raconte des moments de vie mieux que personne. En quelques mois, il a créé un lien incroyable avec les auditeurs et c'est ce lien qui l'a poussé à poursuivre l'aventure pour la 8e saison du VirginTonic. Nous en sommes ravis ! »

Frédéric Pau, Directeur Délégué de Virgin Radio