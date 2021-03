Lagardere : Pierre Leroy, co-Gérant de Lagardère SCA, est nommé Président Directeur Général d'Hachette Livre. Fabrice Bakhouche est nommé Directeur Général Délégué.

Retour Paris, le 29 mars 2021

Pierre Leroy, co-Gérant de Lagardère SCA, est nommé Président Directeur Général d'Hachette Livre.

Fabrice Bakhouche est nommé Directeur Général Délégué.

Sur proposition de Arnaud Lagardère, le conseil d'administration d'Hachette Livre, société holding de la branche Lagardère Publishing, a nommé ce jour Pierre Leroy en qualité de Président Directeur Général, en remplacement de Arnaud Nourry qui quitte le Groupe dans le cadre d'une séparation amiable.

Sur proposition de Pierre Leroy, le conseil d'administration d'Hachette Livre a également nommé ce jour Fabrice Bakhouche en qualité de Directeur Général Délégué.

Co-Gérant et Secrétaire Général du groupe Lagardère, Pierre Leroy est également Président de l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine (Imec), administrateur du fonds de dotation de la Bibliothèque Nationale de France, Président du jury du Prix de la littérature arabe et ancien membre du jury du Prix Médicis.

Secrétaire Général et Directeur Financier, Fabrice Bakhouche a rejoint Hachette Livre en 2017 après avoir occupé notamment les postes de conseiller du Premier ministre en charge des médias et du numérique et de directeur de cabinet de la Ministre de la Culture et de la Communication.

Arnaud Lagardère déclare : « Je tiens à remercier Arnaud Nourry pour son engagement et pour le travail remarquable accompli durant toutes ces années en faveur de la croissance d'Hachette Livre. Il a joué notamment un rôle déterminant pour installer Hachette Livre comme leader mondial de l'édition. Je suis heureux de voir Pierre Leroy prendre la tête de Lagardère Publishing. Avec le soutien de Fabrice Bakhouche et le talent des équipes, je sais que Pierre saura porter le projet ambitieux de développement d'Hachette Livre. Je me réjouis également de pouvoir continuer à compter sur lui comme co-Gérant et Secrétaire Général de Lagardère, son positionnement au sein des plus hautes instances du Groupe étant éminemment précieux. »

