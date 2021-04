Lagardère : baisse d'un tiers du CA au 1er trimestre

Lagardère affiche au titre du premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 905 millions d'euros, en baisse de 33,5% (-29,8% en données comparables), la croissance de sa branche publishing (+11,6%) n'ayant pu compenser la chute de sa branche travel retail (-57,6%).



'Pour mémoire, les effets de la crise sanitaire en 2020 ont commencé à marquer l'activité à partir du mois de mars', rappelle Lagardère Travel Retail, ajoutant toutefois que 'la diversité des activités et des géographies permet de capter l'émergence de dynamiques favorables'.



'Pour l'année 2021, l'environnement demeure incertain dans un contexte de troisième vague de la pandémie de Covid-19', prévient Lagardère, qui 'poursuit ses efforts de maîtrise des coûts et de contrôle de sa trésorerie sur l'intégralité du groupe'.



