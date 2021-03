Le PDG d'Hachette Livre Arnaud Nourry démis de ses fonctions

Paris (awp/afp) - Le PDG d'Hachette Livre Arnaud Nourry a été démis lundi de ses fonctions à la tête du troisième groupe d'édition mondial par son actionnaire Arnaud Lagardère, sur fond de désaccord sur le devenir de l'entreprise convoitée par l'homme d'affaires Vincent Bolloré.

Selon un communiqué du groupe Lagardère, Arnaud Nourry "quitte le groupe dans le cadre d'une séparation amiable", et a été remplacé par le cogérant et secrétaire général de Lagardère Pierre Leroy, qui sera secondé par le secrétaire général d'Hachette Livre Fabrice Bakhouche, nommé directeur général délégué.

PDG depuis 2003, M. Nourry s'était récemment déclaré opposé à un démantèlement d'Hachette Livre ou à un rapprochement avec son concurrent Editis, propriété du géant des médias Vivendi, contrôlé par le groupe Bolloré et devenu l'an dernier premier actionnaire de Lagardère.

"Ces 18 années nous ont permis, ensemble, de faire rayonner Hachette Livre aux quatre coins du monde", a écrit lundi soir le dirigeant aux directeurs de ses maisons d'éditions (dont Grasset, Fayard ou Calmann Lévy), sans revenir sur les raisons de son départ.

"Je ne laisserai personne abîmer Hachette Livre" avait déclaré Arnaud Nourry aux Échos fin février.

"Il n'y a aucune cohabitation possible entre nous et Editis (propriété de Vivendi), moins rentable, cela n'a pas de sens stratégique et c'est juridiquement impossible", avait-il ajouté.

Le patron du troisième éditeur mondial allait même plus loin, se prévalant d'"une culture de non-interventionnisme" nécessaire selon lui "pour avoir des talents comme David Shelley au Royaume-Uni, qui est devenu l'éditeur de JK Rowling, ou Sophie de Closets chez Fayard en France qui a récupéré les droits (pour la) France du livre de Barack Obama", une manière de s'opposer à l'interventionnisme parfois reproché à M. Bolloré dans ses médias.

La semaine dernière dans Le Monde, le dirigeant surenchérissait, en affirmant qu'il souhaitait rester dans le groupe Lagardère.

"Il ne faut pas surinterpréter cette annonce" et y voir forcément une cession ou un démantèlement à venir du groupe, a prévenu une source proche de Lagardère, contactée par l'AFP.

Hachette Livre a résisté en 2020 aux conséquences économiques de la crise sanitaire, affichant un chiffre d'affaires stable à 2,4 milliards d'euros, et un résultat opérationnel en progression de 12%.

afp/rp