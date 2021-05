Retour Paris, le 03 mai 2021

Les questions de l'époque : Europe 1 repart en campagne avec Romance

Après une campagne de marque déclinée en trois volets et dont le premier opus dévoilait en 2019 la nouvelle signature de la station « Ecoutez le monde changer », Europe 1 repart en campagne avec l'agence Romance dès le lundi 03 mai. Une nouvelle prise de parole à l'esthétisme coloré qui interpelle.

Les 3 premiers volets de la saga s'appuyaient sur des images chocs de notre époque : les feux en Australie, les applaudissements en soutien aux soignants, Boris Johnson au moment du Brexit, les manifestations Black Lives Matter ou encore Donald Trump pendant la campagne présidentielle aux Etats-Unis, avec une ambition : créer un choc de considération tout en revendiquant la crédibilité d'Europe 1 sur l'information.

Articulée autour d'une trentaine de visuels, la nouvelle campagne d'Europe 1, signée Romance, s'appuie cette fois sur la force des mots et la puissance du questionnement. L'objectif : illustrer le monde qui change par une série de questions piquantes et décalées : « C'était mieux avant mais avant quoi ? » ou encore « Doit-on culpabiliser de manger de la viande », miroir des interrogations de notre époque. L'esthétisme POP de cette campagne joue le décalage avec ces questionnements et véhicule des valeurs d'optimisme témoignant d'une vraie confiance en l'avenir.

Une nouvelle prise de parole qui investit des thématiques aussi variées que celles traitées sur l'antenne d'Europe 1 -la politique française et internationale, les faits divers, la santé, nos modes de consommation, la culture, l'écologie, les médias, le divertissement - … afin d'illustrer la richesse et la diversité de notre offre éditoriale.

Pour Constance Benqué, Présidente d'Europe 1, « La campagne de marque pensée et orchestrée depuis 2 ans par l'agence Romance a permis à Europe 1 d'être à nouveau visible et de démontrer au public son impertinence, sa singularité et sa capacité à faire le pas de côté ; en un mot l'esprit Europe 1. Le projet que nous avons mis en place depuis deux ans plaît aux auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Cette confiance retrouvée, nous oblige à nous dépasser et à aller encore plus loin dans notre capacité à innover et à nous distinguer que ce soit à travers notre antenne ou notre manière de communiquer. »

Jérôme Lavillat, Directeur des stratégies de Romance ajoute : « Lorsqu'en 2019 nous avons développé la plateforme « Écoutez le monde changer », nous n'imagions pas que nos vies changeraient aussi brutalement. La crise que nous traversons agit comme un accélérateur de toutes les transformations du monde et fait émerger en nous d'innombrables questions, qu'elles soient fondamentales « A-t-on encore besoin d'un président de la République ? », ou très quotidiennes « C'est quand la bamboche ? ». En produisant une synthèse de ces questions nous racontons l'époque que nous traversons et confortons le positionnement d'Europe 1. »

Une campagne qui sera déployée en affichage avec un dispositif national de grande ampleur, de Paris à Bordeaux en passant par Toulouse, Lyon et Lille ; mais également en presse, en digital et en DOOH dans les gares, en collaboration avec l'agence KR Media.

Voir quelques visuels de la campagne