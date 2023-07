Laird Superfood, Inc. est une plateforme émergente de produits de consommation axée sur la fabrication et la commercialisation d'aliments fonctionnels et à base de plantes différenciés. Les principaux piliers de la plateforme Laird Superfood sont les crèmes à café Superfood Creamer, les produits d'hydratation Hydrate et les compléments alimentaires pour boissons, les snacks de récolte et autres produits alimentaires, ainsi que les cafés, thés et chocolats chauds torréfiés et instantanés. Les produits de la société comprennent les crèmes à café, les crèmes à café en poudre et les crèmes à café liquides ; les suppléments d'hydratation et d'amélioration des boissons, y compris Hydrate et les suppléments d'amélioration des boissons ; les produits de café, de thé et de chocolat chaud, y compris InstaFuel et le chocolat chaud aux champignons fonctionnels, ainsi que le café en grains et le café moulu.

Secteur Transformation des aliments