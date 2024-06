Lake Resources NL est un développeur de lithium basé en Australie qui utilise la technologie d'extraction par échange d'ions pour produire du lithium de grande pureté à partir de son projet phare Kachi dans la province de Catamarca, dans le Triangle du lithium en Argentine. La société possède également trois autres projets en phase de démarrage dans cette région, à savoir Olaroz, Cauchari et Pasode Jama. Le projet phare Kachi est situé dans la province argentine de Catamarca, à l'extrémité sud du triangle du lithium. Le projet comprend 705 kilomètres carrés (Km2) de baux et de demandes de baux sur un bassin de saumure de 20 kilomètres de long, 15 km de large et 400-800 mètres de profondeur au centre. Le projet de saumure de lithium de Cauchari dans la province de Jujuy. Le projet de saumure de lithium Paso de Jama, dans la province de Jujuy, s'étend sur plus de 59 000 hectares. Le projet de saumure de lithium d'Olaroz couvre 45 000 hectares.

Secteur Exploitations minières et métallurgie