Les actions australiennes chutent alors que les craintes de récession refont surface

Les actions australiennes ont chuté jeudi, les gains dans le secteur de l'énergie étant compensés par de larges pertes ailleurs, les investisseurs restant sur la touche quant à une éventuelle récession mondiale.

L'indice S&P/ASX 200 était en baisse de 0,18% à 6.815,7 points, à 2356 GMT. L'indice de référence a clôturé en hausse de 1,7% mercredi.

Les marchés mondiaux ont été affaiblis par de nouvelles données américaines montrant que le marché de l'emploi reste dynamique, ce qui a renforcé le discours hawkish des responsables de la Réserve fédérale américaine et réduit les espoirs d'un pivot d'un flux constant de hausses de taux pour lutter contre l'inflation, et une récession probable en conséquence.

Les valeurs financières ont chuté de 0,7 %, trois des "quatre grandes" banques ayant dérapé de plus de 1 % chacune.

Les valeurs technologiques sensibles aux taux d'intérêt ont glissé de 0,6 %, suivant le mouvement de vente de l'indice Nasdaq à forte composante technologique à Wall street.

La société de logiciels Novonix a chuté de 4,2 % et Megaport de 1,8 %.

L'énergie a été le seul secteur significativement dans le vert avec un bond de 2,1 %, car les prix du pétrole ont augmenté pendant la nuit après que l'OPEP+ a accepté ses réductions de production les plus importantes depuis la pandémie de COVID-19, malgré un marché tendu et l'opposition aux réductions des États-Unis et d'autres pays.

Les grandes sociétés pétrolières et gazières Woodside Energy et Santos ont progressé de 2,5 % et 1,8 %, respectivement.

Appen Ltd a chuté de 18 %, atteignant son plus bas niveau depuis plus de cinq ans, après que la société d'intelligence artificielle a déclaré que ses bénéfices pour l'exercice 2022 pourraient baisser de 84 %, en raison d'une baisse des revenus publicitaires et d'un ralentissement des dépenses de certains de ses principaux clients.

Magellan Financial Group a été le plus grand perdant de la bourse locale, dégringolant de 9,1 % pour atteindre son plus bas niveau en huit ans, après que le gestionnaire de fonds a annoncé que ses fonds sous gestion ont plongé de 11,6 % en septembre.

Ailleurs, le développeur de lithium Lake Resources a été le plus grand gagnant sur la bourse locale, grimpant de près de 10 % à un sommet de plus de deux semaines après la signature d'un accord d'écoulement pour le lithium de qualité batterie de son projet Kachi en Argentine.

De l'autre côté de la mer de Tasmanie, l'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 s'est négocié en baisse de 0,4 % à 11 135,4 points. (Reportage de Riya Sharma à Bengaluru ; édition de Sherry Jacob-Phillips)