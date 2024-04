Lakeland Bancorp, Inc. est une société holding bancaire pour Lakeland Bank (la Banque). La banque offre un ensemble de produits et de services financiers aux entreprises et aux consommateurs. La société offre une gamme de services de prêt, de dépôt et de services financiers connexes aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises situées principalement dans le nord et le centre du New Jersey, dans la région de la vallée de l'Hudson à New York et dans les régions avoisinantes. La Banque fournit des services dans trois catégories : services bancaires commerciaux, services bancaires aux consommateurs et autres services. La banque offre une gamme de services de prêt, notamment des prêts immobiliers commerciaux, des prêts commerciaux et industriels, des prêts à court et moyen terme, des lettres de crédit et autres. Ses services bancaires aux consommateurs comprennent des comptes chèques, des comptes d'épargne, des comptes du marché monétaire, des certificats de dépôt, des services bancaires en ligne et autres. En outre, la banque fournit des services d'assurance titres commerciaux et des produits d'assurance vie. La banque exploite environ 68 succursales.

Secteur Banques