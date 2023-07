Lakeland Financial Corporation est une société de portefeuille bancaire qui fournit, par l'intermédiaire de sa filiale Lake City Bank (la Banque), une gamme de produits et services financiers sur l'ensemble de ses marchés du nord et du centre de l'Indiana. La société propose des services bancaires aux entreprises et aux particuliers, ainsi que des services commerciaux de gestion de fiducie et de patrimoine, de courtage et de gestion de trésorerie. La société sert une clientèle diversifiée, y compris des clients commerciaux dans une variété d'industries comprenant, entre autres, l'immobilier commercial, la fabrication, l'agriculture, la construction, la vente au détail, la vente en gros, la finance et l'assurance, l'hébergement et la restauration et les soins de santé. La Banque possède environ 52 bureaux dans 15 comtés, dont 46 bureaux dans le nord de l'Indiana et six bureaux dans le centre de l'Indiana, sur le marché d'Indianapolis. Les dépôts de la Banque sont assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation (la FDIC) dans la mesure maximale prévue par la loi fédérale et les règlements de la FDIC.

Secteur Banques