Lakeland Industries, Inc. fabrique et vend une gamme de vêtements de protection industrielle et d'accessoires pour le marché des vêtements de protection industrielle et publique. Les catégories de produits de la société comprennent des vêtements de protection à usage limité/jetables, des combinaisons de protection chimique haut de gamme, des vêtements de protection contre les incendies et la chaleur, des vêtements tissés durables, des vêtements à haute visibilité, ainsi que des gants et des manchons. Les produits de l'entreprise sont vendus par son groupe de service clientèle interne, son groupe de service clientèle et des représentants commerciaux indépendants à un réseau de plus de 1 600 distributeurs nord-américains de produits de sécurité et de fournitures pour usines. Ses distributeurs agréés approvisionnent les utilisateurs finaux, tels que les fabricants intégrés de produits pétroliers, chimiques/pétrochimiques, automobiles, sidérurgiques, verriers, de construction, de fonderie, d'industries lourdes et légères, de salles blanches, de conciergerie, de produits pharmaceutiques et d'électronique de haute technologie, ainsi que les laboratoires scientifiques et médicaux, et les services publics, tels que l'électricité, le gaz naturel et l'eau.

Secteur Habillement et accessoires